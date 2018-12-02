В Израиле ищут авторов антирусских граффити в Ашдоде

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил граффити с нападками на русскоязычную общину страны и призвал к скорейшему задержанию виновных.

Надпись краской на иврите "Русских здесь не хотим" появилась на этой неделе на стене отделения министерства алии (еврейской иммиграции в Израиль. — Прим. ред.) и интеграции в крупном южном городе Ашдоде.

© Фото : политическая партия "Наш дом Израиль" Надпись краской на иврите "Русских здесь не хотим" на стене у входа в министерство абсорбции и МВД в Израиле © Фото : политическая партия "Наш дом Израиль" Надпись краской на иврите "Русских здесь не хотим" на стене у входа в министерство абсорбции и МВД в Израиле

"Я категорически резко осуждаю граффити против репатриантов из стран бывшего Советского Союза, появившиеся в Ашдоде на стенах здания министерства алии и интеграции. Нет места подобным надписям против этой славной алии, внесшей огромный вклад в успех государства Израиль. Надеюсь, ответственные за содеянное будут пойманы как можно скорее", — написал Нетаньяху в соцсетях.

Бывшая министр алии и интеграции, жительница Ашдода Софа Ландвер сообщила, что полиция уже начала расследование инцидента, который она назвала "преступлением на национальной почве".

"Это позорное явление требует полицейского расследования и самого жесткого наказания, дабы другим неповадно было! И я немедленно обратилась в полицию с требованием начать расследование этого расистского инцидента. В полиции подтвердили, что следствие началось и будет проведена проверка материалов с камер видеонаблюдения", — написала она в Facebook.

Экс-министр также сообщила, что собирается вынести "этот расистский инцидент в Ашдоде" на обсуждение парламентских комиссий по внутренним делам, алии и интеграции.