Эксперт рассказал об изоляции Трампа на саммите G20

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Повестка президента США Дональда Трампа не нашла понимания на саммите G20, он оказался в изоляции, считает главный редактор сайта "Политаналитика" Борис Межуев.

Саммит "Большой двадцатки" прошел в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. По итогам форума была принята итоговая декларация, в которой страны подтвердили необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики, совместно работать над устранением причин появления беженцев и оказанием переселенцам гуманитарной помощи. Участники также заявили о своей приверженности Парижскому соглашению по климату. Несмотря на то что декларация носит общий, "округлый" характер, важно, что она есть, заявил президент России Владимир Путин.

"Саммит, как я понимаю, не удался. Практически никто не обращал внимания на сам саммит, все смотрели только на двусторонние встречи, которые совершают те или иные политические лидеры, — в первую очередь российский и американский. Американский президент прервал досрочно свое мероприятие и выехал в США на похороны экс-президента Буша-старшего, не проведя пресс-конференцию. Не исключено, что Трамп покинул форум не только из-за похорон, а из-за того, что его повестка не нашла понимания и признания со стороны других стран", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

"Трамп почувствовал свое некоторое одиночество не только в компании европейских государств, но и азиатских стран. Это чувство оторванности Америки от мира ясно обозначилось здесь", — пояснил политолог.

"Двадцатка" организована в первую очередь США, и когда мировой лидер оказывается в изоляции, вряд ли это можно назвать успехом, подчеркнул Межуев.

В свою очередь, для Москвы саммит оказался удачным, отметил эксперт.

"России удалось облечь свое неприятие экономической политики США в это общее неприятие "трампизма" со стороны всего международного сообщества. С международной стороны, здесь была дипломатическая игра России. Она смогла подать свою собственную позицию как общую", — сказал Межуев.