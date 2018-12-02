Токио рассматривает возможность укрепления киберобороны

ТОКИО, 2 дек — РИА Новости. Правительство Японии рассматривает возможность усиления сил самообороны в киберпространстве.

Как сообщила ранее газета "Майнити", план рассматривался на рабочей группе правящей коалиции в пятницу, речь шла в том числе о возможности проведения кибератак в рамках самообороны.

План включает в себя три основных направления: укрепление возможностей киберобороны, взаимодействие с другими странами, использование искусственного интеллекта.

При этом определения нападения, требующего обороны, и преступления, требующего принятия полицейских мер, остаются размытыми. Именно и станет предметом дальнейшего обсуждения, сообщает издание.