Власти Франции не исключили введения режима ЧП после беспорядков

ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Режим чрезвычайного положения может быть введен во Франции после произошедших накануне беспорядков, заявил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

По словам Гриво, который выступал в эфире радиостанции Europe1, "надо подумать над тем, какие меры мы можем предпринять". В ответ на вопрос о возможности введения режима ЧП он сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон днем в воскресенье проведет совещание с премьером страны и рядом министров, где будут обсуждаться возможные варианты развития событий.

Субботняя акция протеста в Париже "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. Сообщается о более 260 задержанных. Как ранее заявил глава МВД Франции, в ходе акции ранения получили 110 человек, в числе которых около 20 полицейских. По словам французского министра, один пострадавший находится в реанимации.

Макрон, выступая на пресс-конференции в Аргентине, жестко осудил насилие и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.