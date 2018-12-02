После G20 Меркель поужинала в стейк-хаусе вместе с обычными посетителями

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. После окончания саммита G20 канцлер Германии Ангела Меркель поужинала в стейк-хаусе Don Julio, расположенном в районе Палермо Буэнос-Айреса. Пользователи Сети поделились кадрами, на которых видно, что во время визита политика заведение не закрывали для обычных посетителей.
Ангела Меркель посетила стейк-хаус в сопровождении небольшой делегации. После ужина она сфотографировалась с поварами.
У ресторана собралось много горожан, которые аплодировали канцлеру и активно делали снимки.
@todonoticias Ángela merkel en don julio pic.twitter.com/TygOZCqm1A— Coti 🌴 (@Cotiesparab) 2 декабря 2018 г.
В Буэнос-Айрес канцлер Германии прибыла с большим опозданием, поэтому встречу с президентом США Дональдом Трампом перенесли на следующий день.