Авиакомпании ОАЭ отметят национальный праздник совместным полетом самолетов

ДУБАЙ, 2 дек — РИА Новости. Самолеты четырёх авиакомпаний ОАЭ совершат совместный полет в честь национального праздника, сообщает издание Arabian Business.

Национальный день ОАЭ ежегодно отмечается 2 декабря. В этот день в 1971 году было заключено соглашение о создании независимого государства между шестью эмиратами во главе с Абу-Даби. Седьмой эмират — Рас-эль-Хайма — присоединился к ним в 1972 году.

Авиакомпании Emirates, Etihad, Flydubai и Air Arabia примут участие в праздновании 47-й годовщины объединения эмиратов.

Как сообщили в авиакомпании Flydubai, "это первый случай подобного сотрудничества между четырьмя авиаперевозчиками".

Полет начнётся в воскресенье в 13:00 по местному времени (12.00 мск). Самолеты пролетят над несколькими эмиратами страны.

Авиакомпания Emirates призвала зрителей не использовать беспилотные летательные аппараты в запрещённых зонах.