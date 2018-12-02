ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Бахрейне найден мертвым командующий Пятого флота Военно-морских сил США вице-адмирал Скотт Стирни. Об этом свидетельствует сообщение в официальном Twitter-аккаунте ВМС Соединенных Штатов.

"Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.

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🔉MT @CNORichardson: Team, it's my sad duty to inform you that today @secnav76 and I were informed that Vice Adm. Scott Stearney, our commander of @US5thFleet in Bahrain, was found deceased in his residence in Bahrain today. pic.twitter.com/vuw86W0fxh — U.S. Navy (@USNavy) 1 декабря 2018 г.

Служба уголовных расследований Военно-морских сил и МВД Бахрейна ведут расследование обстоятельств смерти вице-адмирала.

К настоящему моменту нет оснований полагать, что Стирни был убит преднамеренно.

Вице-адмирал Скотт Стирни родился в Чикаго, штат Иллинойс. В 1982 году окончил Университет Нотр-Дам со степенью бакалавра по экономике, после чего поступил на военную службу в ВМС США. Позднее получил степень магистра в области национальной стратегии ресурсов в Университете национальной обороны США.

В составе американских войск Стирни проходил службу в Кабуле в качестве начальника штаба Объединенной целевой группы в Афганистане и дослужился до директора Центрального командования США. В мае этого года Стрини был назначен командующим Пятого флота ВМС США. В общей сложности он прослужил в американских войсках 36 лет.