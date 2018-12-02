Китай поддержал проведение очередной встречи лидеров США и КНДР

ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. Китай поддерживает проведение очередной встречи между лидерами США и КНДР, надеется, что стороны будут учитывать оправданные обеспокоенности друг друга, заявил глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.
Встреча состоялась на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.
"Стороны обменялись по ситуации на Корейском полуострове. Китайская сторона поддерживает проведение очередной встречи между руководителями США и КНДР", — заявил на пресс-конференции Ван И. Трансляцию вел телеканал CCTV.
По словам китайского министра, американская сторона выразила готовность поддерживать тесный контакт и взаимодействие с Пекином по этому вопросу.
Трамп и Ким Чен Ын встречались летом 2018 года в Сингапуре.