Китай поддержал проведение очередной встречи лидеров США и КНДР

ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. Китай поддерживает проведение очередной встречи между лидерами США и КНДР, надеется, что стороны будут учитывать оправданные обеспокоенности друг друга, заявил глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

Встреча состоялась на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

"Стороны обменялись по ситуации на Корейском полуострове. Китайская сторона поддерживает проведение очередной встречи между руководителями США и КНДР", — заявил на пресс-конференции Ван И. Трансляцию вел телеканал CCTV.

Он выразил надежду на то, что стороны смогут пойти навстречу друг другу, будут продвигать процесс полной денуклеаризации Корейского полуострова и созданию механизма поддержания мира.

По словам китайского министра, американская сторона выразила готовность поддерживать тесный контакт и взаимодействие с Пекином по этому вопросу.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что Трамп заявил, что его следующая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдет в январе или феврале следующего года. По данным агентства, в качестве возможных для встреч с Ким Чен Ыном мест рассматриваются три варианта. При этом Трамп заявил, что в определенный момент он пригласит Ким Чен Ына в США.

Трамп и Ким Чен Ын встречались летом 2018 года в Сингапуре.