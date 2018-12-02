Трамп сообщил, когда состоится его следующая встреча с Ким Чен Ыном

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его следующая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдет в январе или феврале следующего года, сообщает агентство Рейтер.
В ноябре Трамп заявил, что встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в 2019 году.
Как сообщает агентство, в качестве возможных для встреч с Ким Чен Ыном мест рассматриваются три варианта. При этом Трамп заявил, что в определенный момент он пригласит Ким Чен Ына в США.
Трамп и Ким Чен Ын встречались летом 2018 года в Сингапуре.