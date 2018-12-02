Буша-старшего похоронят на территории библиотеки его имени в Техасе

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего похоронят на территории носящей его имя президентской библиотеки при университете города Колледж-Стейшен в Техасе.
"Президент Буш будет похоронен на участке его семьи, рядом с библиотекой имени Буша, рядом со своей женой Барбарой, скончавшейся семь месяцев назад, и дочерью Робин, которая умерла в 1953 году в возрасте трех лет", — сообщается в заявлении на сайте университета.
Студенты, преподаватели и сотрудники смогут наблюдать за траурной церемонией, но церемония захоронения будет закрытой для публики. Все кампусы университета будут закрыты в день похорон.
В начале следующей недели прощание с экс-президентом пройдет в Вашингтоне. Тело Буша перевезут в столицу "бортом номер один".