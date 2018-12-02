ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в представительстве самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"За 1 декабря 2018 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", — отметили в СЦКК.
По данным ведомства, обстрелам подвергся район населенного пункта Калиново. Сообщается, что украинские силовики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.