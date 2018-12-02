Политолог рассказал, что сделает Порошенко по истечении военного положения

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире ток-шоу "Украинский формат: Итоги" на телеканале NewsOne предположил, к каким действиям прибегнет Петр Порошенко по истечении военного положения.

По его словам, военное положение на Украине является имитацией и украинский президент "не знает, как выкручиваться из этой ситуации".

"Я его называю "военное положение супер-лайт". То есть, в Украине мы сейчас фактически имеем имитацию военного положения, всерьез относиться к этому просто невозможно, но, безусловно, для многих людей неприятности из-за этого будут", — заявил Погребинский.

Однако, по мнению политолога, есть два самых вероятных сценария развития событий.

"Поскольку Порошенко не может смириться, что проиграл с введением режима на 60 дней, а сдаться не мог, то в итоге мы получили эту имитацию военного положения на 30 дней. Один из сценариев — он должен придумать что-то такое, чтобы парламент не мог не согласиться с продлением военного положения в Украине, но шансы на это маленькие, по моему мнению", — считает Погребинский.

Вторым и наиболее вероятным вариантом он назвал выступление Порошенко, в котором он заявит, что военное положение напугало Россию.

"Президент выступит с прекрасной речью, где расскажет, как это военное положение напугало нашего северо-восточного соседа, и он осознал всю бесперспективность агрессии против Украины и поэтому военное положение в стране прекращается, и мы консолидируем усилия со всем миром для усиления санкций и так далее. Второй вариант мне кажется более вероятным", — добавил эксперт.

Решение об ограничении въезда для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет украинские власти приняли на фоне установления Киевом военного положения в ряде регионов страны на 30 дней.

Этот режим ввели после инцидента с нарушением украинскими кораблями государственной границы России. Пограничникам пришлось применить оружие, чтобы задержать нарушителей, при этом трое из 24 украинских военных были ранены. На этой неделе их всех арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией.