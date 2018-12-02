Путин прокомментировал сюжет фильма "Хантер Киллер"

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал маловероятными и фантастическими события, описанные в американском боевике Донована Марша "Хантер Киллер", который недавно вышел в прокат.

На пресс-конференции после саммита G20 в Буэнос-Айресе журналисты попросили Путина поделиться мнением о фильме. Когда журналист начал пересказывать сюжет, в котором президента России захватывают в заложники на военной базе в Заполярье, а затем его спасает командир американской атомной подлодки, Путин уточнил: "На нашу базу?".

"Уже маловероятный сценарий. Фантастический. Два маленьких катера, подаренных США Украине, у нас не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу?" — прокомментировал Путин.

"Плохой фильм", — подчеркнул президент и, махнув руками, под смех журналистов ушел.

"Плохой фильм"

Позже журналисту газеты "Коммерсант" Андрею Колесникову, не успевшему до конца задать свой вопрос о фильме на пресс-конференции, удалось пообщаться с Путиным напрямую.

По словам журналиста, в фильме говорят, что российский президент опозорил США в Сирии и Крыму, и он хотел попросить Путина прокомментировать эту мысль.

Колесников рассказал, что президент, видимо, хотел дослушать вопрос. "Он сказал: "Не знаю". Пожал плечами, сказал, что вообще-то сотрудничаем мы с ними в Сирии… Он еще добавил: "Я же говорю — плохой фильм", — рассказал журналист.

Сюжет фильма

Боевик "Хантер Киллер" рассказывает об американской субмарине, экипаж которой участвует в спасении российского президента от мятежников. В нем играют такие актеры, как Джерард Батлер, Гари Олдман, Этан Бейрд и другие.

В США фильм вышел в прокат 19 октября и собрал свыше 13 миллионов долларов.

В России фильм должен был выйти в прокат в начале ноября, но тогда не получил прокатное удостоверение, так как первая копия фильма, которую дистрибьюторы сдали в Госфильмофонд, была ненадлежащего качества.

Из-за отсутствия отметки о сдаче фильма на постоянное хранение минкультуры сначала не выдало прокатное удостоверение — его удалось получить спустя неделю.

В связи с сюжетом ряд СМИ предположили, что фильм не выпускают по цензурным соображениям, однако в разговоре с журналистами министр культуры Владимир Мединский назвал картину "предельно глупой", но не нарушающим законы.