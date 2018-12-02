В США на центр терапии для детей с аутизмом упал самолет

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Два человека скончались в американском штате Флорида в результате падения легкомоторного самолета на крышу здания, в котором расположен центр терапии для детей с аутизмом, сообщает телеканал NBC6.

По данным телеканала, инцидент произошел в субботу во второй половине дня (в ночь на воскресенье мск) практически сразу после того, как самолет вылетел из аэропорта города Форт Лодердейл.

Пожарная служба города сообщила, что после падения самолета в здании произошел пожар, который был незамедлительно локализован пожарной службой.

Сообщается, что оба погибших находились на борту самолета. Все находившиеся в здании центра терапии, среди которых восемь взрослых и пять детей, были эвакуированы. Федеральное управление авиацией и государственная служба безопасности перевозок намерены провести расследование инцидента.