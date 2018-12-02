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В мире

"Не думаю, что Трамп опасается": Путин раскрыл подробности кулуарных бесед

Сюжет:
Саммит G20 в Аргентине (279)
(обновлено: 03:56 02.12.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Ксения Мельникова. На саммите "Большой двадцатки", прошедшем в Буэнос-Айресе, экономическая повестка ушла на задний план, но и политическая не блистала. Из-за многочисленных противоречий лидерам с трудом удалось согласовать совместное коммюнике, а Владимиру Путину пришлось даже рисовать схемы, чтобы разъяснить коллегам ситуацию в Керченском проливе.

Невстречное предложение

Автомобиль Aurus кортежа президента РФ Владимира Путина во время саммита G20 в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018
© REUTERS / Martin Acosta
Аргентинские СМИ назвали лимузин Путина "бункером на колесах"
"В двух словах я ответил на его [Дональда Трампа] вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция, у меня — своя, мы остались при своем мнении", — начал пресс-конференцию по итогам саммита G20 в Аргентине Владимир Путин.

Встреча, которая так и не состоялось, была одной из главных интриг этого форума. Полноценное общение Путина и Трампа могло бы наконец вывести отношения Москвы и Вашингтона из тупика. Однако в последний момент, буквально в полёте, Трамп передумал, якобы из-за инцидента в Керченском проливе. И сообщил об этом, по обыкновению, в Twitter.

Потом на протяжении двух дней казалось, что он умышленно игнорирует российского коллегу. Так, на церемонии фотографирования (которой пресса обычно уделяет повышенное внимание) президент США прошёл мимо Путина к своему месту и не только не протянул руку, но и не поздоровался с ним.

Чуть позже в Кремле пояснили, что "контакт был" и главы государств все-таки поприветствовали друг друга. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс добавила, что неформальный разговор состоялся за ужином для лидеров стран.

Выступая на пресс-конференции, Путин посетовал, что не смог полноценно пообщаться с Трампом, отметив, что "подобная встреча давно назрела". "Связано это с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как президент объявил о намерении США выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности", — пояснил он.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп решил разобраться в инциденте в Керченском проливе
И выразил надежду, что встреча состоится, когда "американская сторона будет на это готова". А может быть, Трамп просто опасается такого общения, спросили журналисты. Но Путину так не казалось: "Я не думаю, что президент Трамп чего-то опасается. Он человек с характером и очень опытный, взрослый".

В Москве уверены, что дело не в опасениях, а во внутриполитических проблемах: накануне личный адвокат президент США Майкл Коэн признался, что солгал Конгрессу о деловых контактах Трампа с Россией во время президентской гонки. Именно поэтому даже самая крупная победа на переговорах, которая впрочем и не ожидалась, была бы совершенно не замечена, поэтому со стороны американцев и отпала необходимость в полноценной встрече.

К слову, Путин не стал терять несколько часов, отведённых прежде для Трампа, и провел переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, который тоже до последнего не знал, захочет с ним пообщаться президент США или нет. Лидеры России и Турции встречались совсем недавно, но "объем текущих конкретных проектов настолько велик, что требует достаточно частого общения", как заметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ситуацию в Керченском проливе Путин обсуждал не только с Трампом. Второй день саммита он начал завтраком с Ангелой Меркель, опоздавшей к началу G20 из-за поломки правительственного самолёта. Меркель летела рейсовым через Мадрид и за завтраком у Путина угощалась блинами с чёрной икрой. "Президент дал исчерпывающие разъяснения по черноморскому пограничному инциденту, наглядно это показал. Даже нарисовал схему", — рассказал потом Песков журналистам.

Дождались и принца

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Плохая карма: в Сети высмеяли конфуз с Макроном в Аргентине
Еще до начала саммита считалось, что непросто на этом форуме придется наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи. До того, как вылететь в Аргентину, он совершил небольшое турне по арабским странам — Тунису и Египте, где его встречали акциями протеста. Однако в Аргентине дело обстояло иначе и никто не обходил его стороной.

Хотя Трамп и отказался от переговоров с саудитом, поскольку в его графике "не нашлось свободного места", другие лидеры встречали принца довольно благосклонно. Мухаммед оказался соседом Путина за круглым столом. Снимки, на которых запечатлена их встреча, облетели все мировые СМИ. Со стороны выглядело так, будто близкие друзья увидели друг друга после долгой разлуки.

А вот переговоры Салмана с Эммануэлем Макроном едва не ударили по репутации французского лидера. Из-за включенных микрофонов журналисты услышали, о чем разговаривали политики. Макрон сетовал, что Мухаммед никогда его не слушает, а ведь он тем временем беспокоится за него. Наследный принц уверял, что всегда прислушивается к Макрону. "Все в порядке, я могу с этим справиться (…) Я человек слова", — убеждал он.

Многие считали, что встречаться с принцем из-за подозрений в причастности к убийству не комильфо. Однако мировые лидеры продолжают общаться с ним так, словно никакого убийства и не было, а значит, ничто не угрожает его дальнейшему наследованию трона.

Никакого перемирия с китайцами

До последнего было неясно, отменит ли Трамп субботний ужин с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент США не раз менял свое видение дальнейших отношений с Пекином.

Президент США Дональд Трамп на саммите лидеров большой двадцатки в Буэнос-Айресе, Аргентина. 30 ноября 2018
© REUTERS / Marcos Brindicci
Трамп и Путин не обменивались рукопожатием на G20, заявили репортеры из США
Еще до начала переговоров двух лидеров появилась информация, что Трамп собирается привести на них своего экономического советника Питера Наварро, активно выступающего против торговли с Китаем. Именно его влиянию приписывают возникновение "самых революционных мыслей о торговой политике" в голове у Трампа.

Наварро на встречу не пришёл, но от этого она не стала более содержательной. Пекин уже давно требует от Вашингтона "прекратить давление и начать равноправный диалог". Американцы в свою очередь обвиняют власти КНР в торговом дисбалансе, угрожая в противном случае усилить торговую войну. Еще накануне саммита они пообещали пойти на некоторые уступки, чтобы прекратить торговое противостояние, но вместо этого захотели выдвинули дополнительные требования. В том числе, и политические.

Итоговое коммюнике

"Двадцатка" в Буэнос-Айресе избежала судьбы АТЭС — участники все-таки согласовали заключительные коммюнике, в котором подтвердили важность "международного порядка, основанного на правилах". Многие посчитали это "победой над воинствующим односторонним меркантилизмом Трампа". Однако США добились важного и для себя — заявили о необходимости срочной реформы ВТО, отметив, что организация неэффективна в нынешнем виде.

Но в целом итоговый документ, как отметил, например, Путин, носит "общий характер". И не удивительно, что мелкие житейские проблемы заслонили собой основную повестку. Пресса куда с большим энтузиазмом обсуждала машины президентов, наряды первых леди, проблемы с переводом и меню на столах гостей. Других "сенсаций", саммит действительно не преподнёс.

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