Джеки Чан раскрыл шокирующие факты о своей жизни

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Известный китайский и американский актер Джеки Чан в своих мемуарах "Never Grow Up" ("Никогда не взрослей") поделился шокирующими откровениями о жизни. В частности, он признался, что был ужасным отцом и плохо относился к женщинам, пишет Daily Mail.
"После того, как ты пожил в бедности, деньги дают тебе ощущение уверенности. Мне нравилось, чтобы вокруг меня было много людей, каждый раз ел с большой компанией. Лет десять назад я за один год потратил два миллиона долларов на оплату еды других людей. Я делал экстравагантные подарки: часы, машины, кожаные куртки ручной работы, коробки дорогого вина", — пишет Джеки Чан.
Он также рассказывает, как ужасно относился к своей первой девушке. По его словам, когда он направлялся домой и понимал, что она также дома, то разворачивался и уходил, чтобы не проводить с ней время.
"Я не был хорошим отцом или хорошим мужем, но выполнял свой долг по отношению к моему сыну и его матери", — рассказывает Джеки Чан.
При всем этом актер признался, что все его плохие поступки были следствием его незрелости и неуверенности в себе.