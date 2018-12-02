Работу органов власти США приостановят на день из-за смерти Буша-старшего

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Президент США издал постановление, в соответствии с которым все исполнительные отделы и агентства федерального правительства США должны быть закрыты 5 декабря в связи со смертью 41-го президента страны Джорджа Буша-старшего, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее сообщалось, что Трамп объявит 5 декабря общенациональный траур в связи со смертью Буша-старшего.

"Все исполнительные отделы и агентства федерального правительства должны быть закрыты 5 декабря 2018 года в знак почтения Джорджу Герберту Уокеру Бушу, 41-му президенту США", — говорится в распространенном заявлении Сандерс.

Отмечается, что в соответствии с решением глав отделов некоторые сотрудники, а также офисы и оборудование должны продолжать работу для обеспечения безопасности, защиты и других требований.

Джордж Буш-старший скончался в пятницу (в ночь на субботу мск) в Хьюстоне на 95-м году жизни.

Буш-старший занимал пост главы государства в 1989-1993 годах. Международная политика, проводимая им, отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла его супруга Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

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