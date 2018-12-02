Журналисту Колесникову удалось обсудить с Путиным фильм "Хантер Киллер"

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек – РИА Новости. Журналисту газеты "Коммерсант" Андрею Колесникову, который не успел до конца задать свой вопрос об американском боевике "Хантер Киллер" на пресс-конференции президента России Владимира Путина, удалось пообщаться с главой государства напрямую.
"В фильме говорят, что он (Путин) опозорил нас (США) в Сирии и Крыму, имея в виду президента России, и я хотел его попросить прокомментировать эту мысль, действительно ли он опозорил в Сирии и в Крыму американцев", — рассказал Колесников журналистам.
По его словам, президент, видимо, хотел дослушать вопрос. "Он сказал: "Не знаю". Пожал плечами, сказал, что вообще-то сотрудничаем мы с ними в Сирии… Он еще добавил: "Я же говорю — плохой фильм", — сказал Колесников.
Фильм рассказывает об американской субмарине, экипаж которой участвует в спасении российского президента из рук мятежников. Роли в нем исполняют Джерард Батлер, Гари Олдман, Этан Бейрд и другие. В связи с сюжетом фильма некоторые СМИ предположили, что картину не выпускают по цензурным соображениям, но в разговоре с журналистами министр культуры РФ Владимир Мединский назвал фильм "предельно глупым", но не нарушающим законы. Прокатное удостоверение боевик получил после соблюдения всех формальностей.
В США фильм вышел в прокат 19 октября и собрал более 13 миллионов долларов.