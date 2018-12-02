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В мире

В Польше открывается конференция ООН по изменению климата

(обновлено: 01:25 02.12.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкФлаг ООН. Архивное фотоФлаг ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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КАТОВИЦЕ, 2 дек — РИА Новости. Двадцать четвертая конференция ООН по изменению климата (СОР24) открывается в городе Катовице на юге Польши в воскресенье.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Путин не будет участвовать в конференции ООН по изменению климата в Польше
Участники конференции намерены обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения принятого в 2015 году.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.

Высокие гости

Генсек ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
© AP Photo / Bebeto Matthews
Генсек ООН заявил о безальтернативности Парижского соглашения по климату
Для участия в конференции в Польшу прибыли около 30 тысяч делегатов со всего мира, в том числе руководители правительств и министры, ответственные за экологические и климатические вопросы. Среди них — президент Словении Борут Пахор, государственный секретарь святого престола Пьетро Паролин, президент Нигерии Мохаммаду Бухари, президент Швейцарии Ален Берсе, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Также форум посетят несколько знаменитостей, например голливудский актер Леонардо ди Каприо и его коллега по актерскому цеху, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Женщина с ребенок купаются на городском пляже Порт на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Россию на конференции представит министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Он примет участие в саммите руководителей стран — сторон Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК) ООН, который пройдет 3 декабря, во второй день работы конференции.

Что касается делегации Российской Федерации на СОР24, то ожидается, что ее возглавит советник президента, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В состав делегации войдут представители Минприроды, МИД, Росгидромета и Минэкономразвития.

Ратификация Парижского соглашения в РФ

Ранее в интервью РИА Новости Кобылкин рассказал о том, что Минприроды в 2019 году подготовит доклад о целесообразности ратификации Парижского соглашения по климату.

"Минприроды России в 2019 году подготовит итоговый доклад о целесообразности ратификации Парижского соглашения. Это будет согласованная позиция со всеми заинтересованными ведомствами. Проект доклада президенту России Владимиру Владимировичу Путину мы внесем в правительство на рассмотрение", — сказал Кобылкин.

При этом при подготовке доклада будут учтены выводы и решения открывающейся в польском Катовице 24-й конференции ООН по изменению климата.

"Национальный план адаптации к изменениям климата ждем до конца года. Документ готовит Минэкономразвития. Есть проект этого документа, он был разослан на согласование заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, в том числе и Минприроды", — добавил Кобылкин.

Кроме того, за два прошедших года в Минэкономразвития подготовили два отчета о социально-экономических последствиях ратификации Парижского соглашения.

"Территория России большая, каждый регион имеет свои климатические особенности, поэтому отраслевые планы должны получить региональные акценты. Каждый регион должен верстать свой план с учетом потребностей на местах и своих условий хозяйствования", — заключил министр.

Польша ожидает жарких дебатов

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп скептически высказался о докладе ООН по изменению климата
Польские хозяева конференции ожидают непростых дебатов по главному вопросу — Парижскому климатическому соглашению. Так, президент Польши Анджей Дуда, выступая на тему начинающегося мероприятия несколько дней назад, заявил, что переговоры в Катовице "будут сложными". Он считает, что достичь соглашения о выполнении всеми сторонами Парижского климатического соглашения будет "крайне сложной задачей".

Тем не менее, в Варшаве не сомневаются в конструктивном настрое гостей конференции, которые, по мнению заместителя министра окружающей среды Михала Куртыки, "приезжают в Катовице с желанием достичь соглашения". "Перед нами будет большой документ, представляющий собой имплементацию Парижского соглашения. Мы сейчас обсуждаем, как заключенные там нормы могут быть реализованы", — пояснил Куртыка, который будет председательствовать на конференции.

ООН ставит вопрос выживания

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес несколько дней назад выразила надежду на достижение конкретных результатов в ходе польской конференции.

"То, что мы ожидаем получить в Катовице — это сильная согласованная программа работы в рамках Парижского соглашения по изменению климата", — заявила она.

"Это требует большой политической воли, большой заинтересованности и большой гибкости в переговорах", —добавила председатель Генассамблеи.

Она также высказалась за необходимость "культурного сдвига" в моделях производства и потребления, чтобы не допустить повышения температуры воздуха на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

"Изменение климата — это вопрос выживания", — заявила она.

На территории бывшей шахты

Паводок в Забайкалье. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Метеоролог рассказала, что будет, если не бороться с изменением климата
Основной площадкой конференции станет международный конгресс-центр в Катовице, построенный на месте бывшей угольной шахты.

К проведению конференции здесь же возведено множество объектов временной инфраструктуры, временные конференц-залы, определена зона безопасности.

Организаторы подготовили в общей сложности 8 конференц-площадок общей площадью более чем 40 тысяч квадратных метров, определили места для делегаций почти 200 государств.

Беспрецедентные меры безопасности

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Архивное фото
© AP Photo / Paul Sancya
Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг назначен спецпосланником ООН по климату
В связи с проведением конференции в южной части Польши ввели беспрецедентные меры безопасности.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий своим распоряжением ввел здесь первый, самый низкий уровень террористической угрозы "Альфа".

В соответствии с распоряжением премьера, первый уровень режима "Альфа" действует не только на территории Катовице, но и на территории всего Силезского воеводства и Кракова.

Первый из четырех уровень террористической опасности в Польше вводится "в случае получения информации о возможности наступления события террористического характера, вид и масштабы которого трудно предсказать", уточняется в сообщении.

Режим "Альфа" будет действовать до 15 декабря, когда закончится климатическая конференция.

После введения режима "Альфа" местные власти усиливают меры безопасности в общественных зонах и местах скопления людей, проверяют систему оповещения, пути эвакуации. Они должны будут особое внимание обращать на подозрительные вещи, автомобили, людей.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Трамп заявил, что не верит в доклад о снижении ВВП из-за изменения климата
Также на время проведения конференции Польша временно восстановила внутренний пограничный контроль.

До 16 декабря границу с входящими в ЕС Германией, Литвой, Чехией и Словакией можно будет пересекать только в 264 специально отведенных местах: в 142 пунктах на границе с Чехией, в 62 на границе со Словакией, 48 — с Германией, 12 — с Литвой. Проверки будут также проводиться в морских портах и аэропортах.

Восстановление контроля не означает автоматического возвращения пограничных пунктов и шлагбаумов. Контроль будет осуществляться методом патрулирования с использованием специального оборудования, мобильных терминалов.

Проверяться будут только лица, въезжающие в Польшу, контроля на выезде из страны не будет. Проверки будут проводиться на выборочной основе.

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