В Польше открывается конференция ООН по изменению климата

КАТОВИЦЕ, 2 дек — РИА Новости. Двадцать четвертая конференция ООН по изменению климата (СОР24) открывается в городе Катовице на юге Польши в воскресенье.

Участники конференции намерены обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения принятого в 2015 году.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.

Высокие гости



Для участия в конференции в Польшу прибыли около 30 тысяч делегатов со всего мира, в том числе руководители правительств и министры, ответственные за экологические и климатические вопросы. Среди них — президент Словении Борут Пахор, государственный секретарь святого престола Пьетро Паролин, президент Нигерии Мохаммаду Бухари, президент Швейцарии Ален Берсе, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Также форум посетят несколько знаменитостей, например голливудский актер Леонардо ди Каприо и его коллега по актерскому цеху, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Россию на конференции представит министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Он примет участие в саммите руководителей стран — сторон Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК) ООН, который пройдет 3 декабря, во второй день работы конференции.

Что касается делегации Российской Федерации на СОР24, то ожидается, что ее возглавит советник президента, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В состав делегации войдут представители Минприроды, МИД, Росгидромета и Минэкономразвития.

Ратификация Парижского соглашения в РФ

Ранее в интервью РИА Новости Кобылкин рассказал о том, что Минприроды в 2019 году подготовит доклад о целесообразности ратификации Парижского соглашения по климату.

"Минприроды России в 2019 году подготовит итоговый доклад о целесообразности ратификации Парижского соглашения. Это будет согласованная позиция со всеми заинтересованными ведомствами. Проект доклада президенту России Владимиру Владимировичу Путину мы внесем в правительство на рассмотрение", — сказал Кобылкин.

При этом при подготовке доклада будут учтены выводы и решения открывающейся в польском Катовице 24-й конференции ООН по изменению климата.

"Национальный план адаптации к изменениям климата ждем до конца года. Документ готовит Минэкономразвития. Есть проект этого документа, он был разослан на согласование заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, в том числе и Минприроды", — добавил Кобылкин.

Кроме того, за два прошедших года в Минэкономразвития подготовили два отчета о социально-экономических последствиях ратификации Парижского соглашения.

"Территория России большая, каждый регион имеет свои климатические особенности, поэтому отраслевые планы должны получить региональные акценты. Каждый регион должен верстать свой план с учетом потребностей на местах и своих условий хозяйствования", — заключил министр.

Польша ожидает жарких дебатов

Польские хозяева конференции ожидают непростых дебатов по главному вопросу — Парижскому климатическому соглашению. Так, президент Польши Анджей Дуда, выступая на тему начинающегося мероприятия несколько дней назад, заявил, что переговоры в Катовице "будут сложными". Он считает, что достичь соглашения о выполнении всеми сторонами Парижского климатического соглашения будет "крайне сложной задачей".

Тем не менее, в Варшаве не сомневаются в конструктивном настрое гостей конференции, которые, по мнению заместителя министра окружающей среды Михала Куртыки, "приезжают в Катовице с желанием достичь соглашения". "Перед нами будет большой документ, представляющий собой имплементацию Парижского соглашения. Мы сейчас обсуждаем, как заключенные там нормы могут быть реализованы", — пояснил Куртыка, который будет председательствовать на конференции.

ООН ставит вопрос выживания

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес несколько дней назад выразила надежду на достижение конкретных результатов в ходе польской конференции.

"То, что мы ожидаем получить в Катовице — это сильная согласованная программа работы в рамках Парижского соглашения по изменению климата", — заявила она.

"Это требует большой политической воли, большой заинтересованности и большой гибкости в переговорах", —добавила председатель Генассамблеи.

Она также высказалась за необходимость "культурного сдвига" в моделях производства и потребления, чтобы не допустить повышения температуры воздуха на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

"Изменение климата — это вопрос выживания", — заявила она.

На территории бывшей шахты

Основной площадкой конференции станет международный конгресс-центр в Катовице, построенный на месте бывшей угольной шахты.

К проведению конференции здесь же возведено множество объектов временной инфраструктуры, временные конференц-залы, определена зона безопасности.

Организаторы подготовили в общей сложности 8 конференц-площадок общей площадью более чем 40 тысяч квадратных метров, определили места для делегаций почти 200 государств.

Беспрецедентные меры безопасности

В связи с проведением конференции в южной части Польши ввели беспрецедентные меры безопасности.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий своим распоряжением ввел здесь первый, самый низкий уровень террористической угрозы "Альфа".

В соответствии с распоряжением премьера, первый уровень режима "Альфа" действует не только на территории Катовице, но и на территории всего Силезского воеводства и Кракова.

Первый из четырех уровень террористической опасности в Польше вводится "в случае получения информации о возможности наступления события террористического характера, вид и масштабы которого трудно предсказать", уточняется в сообщении.

Режим "Альфа" будет действовать до 15 декабря, когда закончится климатическая конференция.

После введения режима "Альфа" местные власти усиливают меры безопасности в общественных зонах и местах скопления людей, проверяют систему оповещения, пути эвакуации. Они должны будут особое внимание обращать на подозрительные вещи, автомобили, людей.

Также на время проведения конференции Польша временно восстановила внутренний пограничный контроль.

До 16 декабря границу с входящими в ЕС Германией, Литвой, Чехией и Словакией можно будет пересекать только в 264 специально отведенных местах: в 142 пунктах на границе с Чехией, в 62 на границе со Словакией, 48 — с Германией, 12 — с Литвой. Проверки будут также проводиться в морских портах и аэропортах.

Восстановление контроля не означает автоматического возвращения пограничных пунктов и шлагбаумов. Контроль будет осуществляться методом патрулирования с использованием специального оборудования, мобильных терминалов.

Проверяться будут только лица, въезжающие в Польшу, контроля на выезде из страны не будет. Проверки будут проводиться на выборочной основе.