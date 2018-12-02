Число пострадавших в ходе протестов в Париже возросло до 110 человек

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Во время беспорядков в Париже пострадали, по последним данным, 110 человек, один из протестующих находится в реанимации, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер в эфире телеканала BFMTV.
В ходе акции протеста "желтых жилетов" во французской столице задержаны более 260 человек. Протест сопровождался столкновениями демонстрантов с полицейскими, погромами и поджогами автомобилей.
Всего были зафиксированы 187 возгораний. Подожжены шесть зданий.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп из-за продолжающихся беспорядков отменил визит на конференцию по климату в Польше.
Он попросил министра экологии Франсуа де Рюжи возглавить французскую делегацию.