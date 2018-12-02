В Сенате США предъявили Турции ультиматум из-за С-400

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Турция должна сделать выбор между Россией и странами Запада. Об этом заявил сенатор Джеймс Инхоф, новый глава комитета сената США по вооружённым силам, заменивший на этом посту Джона Маккейна, сообщает Блумберг.
Он также добавил, что Турция является очень важным партнером США по НАТО, но при этом, она должна действовать в соответствии с этим статусом. "Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если она продолжит процесс покупки С-400, её ждут последствия", — подчеркнул сенатор.
Блумберг также приводит мнение военного эксперта Стивена Залоги из исследовательской компании Teal Group, который считает, что США и НАТО опасаются того, что вместе с покупкой С-400 в Турцию приедут российские военные специалисты.
"Существует беспокойство, по поводу того, что турки позволят российским специалистам испытать радары С-400 против турецких F-35, с целью свести на нет антирадарные свойства американского истребителя", — объяснил Залога.
Поставки С-400
Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В свою очередь вице-премьер российского правительства Юрий Борисов уточнил, что контракт предусматривает опцион после выполнения основной части сделки. Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее заявлял, что поставка начнется в октябре 2019 года.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын не исключил, что Турция также может приобрести американские ЗРК Patriot, помимо С-400, "если получит хорошее предложение не только по поставкам, но и по совместному производству".