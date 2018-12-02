В Сенате США предъявили Турции ультиматум из-за С-400

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Турция должна сделать выбор между Россией и странами Запада. Об этом заявил сенатор Джеймс Инхоф, новый глава комитета сената США по вооружённым силам, заменивший на этом посту Джона Маккейна, сообщает Блумберг.

"Если Турция хочет остаться в программе F-35, она должна отказаться от получения российских систем С-400", — заявил Инхоф, комментируя доклад, представленный недавно Пентагоном для конгресса США.

Он также добавил, что Турция является очень важным партнером США по НАТО, но при этом, она должна действовать в соответствии с этим статусом. "Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если она продолжит процесс покупки С-400, её ждут последствия", — подчеркнул сенатор.

Блумберг также приводит мнение военного эксперта Стивена Залоги из исследовательской компании Teal Group, который считает, что США и НАТО опасаются того, что вместе с покупкой С-400 в Турцию приедут российские военные специалисты.

"Существует беспокойство, по поводу того, что турки позволят российским специалистам испытать радары С-400 против турецких F-35, с целью свести на нет антирадарные свойства американского истребителя", — объяснил Залога.

Поставки С-400

Кредитное соглашение по поставкам ЗРК С-400 Турции подписали в декабре 2017 года в Анкаре. Часть этой сделки Турция оплатит сама, остальное — за счет предоставленного Россией кредита.

Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В свою очередь вице-премьер российского правительства Юрий Борисов уточнил, что контракт предусматривает опцион после выполнения основной части сделки. Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее заявлял, что поставка начнется в октябре 2019 года.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын не исключил, что Турция также может приобрести американские ЗРК Patriot, помимо С-400, "если получит хорошее предложение не только по поставкам, но и по совместному производству".