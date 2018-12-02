Бельгийские спецслужбы констатировали активность террористов в Telegram

БРЮССЕЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Бельгийские спецслужбы констатировали, что террористы, ранее использовавшие для распространения своей пропаганды Facebook и Twitter, перебрались в приложение Telegram.
Такой вывод содержится в годовом отчете бельгийской контрразведки VSSE.
В обнародованном службой документе отмечается, несколько лет назад, в период расширения террористической группировки ИГ* в Сирии и Ираке, пропагандистские материалы активно распространялись в интернете.
"В течение нескольких лет такие компании, как Facebook, Twitter и YouTube, начали реагировать на такие сообщения и быстро удалять их, что привело к частичному перемещению такой пропаганды в более замкнутую среду приложений для обмена сообщениями, таких как Telegram", — говорится в докладе.
В конце августа мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности, оговорив в ней возможность передачи спецслужбам по распоряжению суда IP-адреса и номера телефона подозреваемых в терроризме, однако эта опция не будет распространяться на запросы российских служб.
* Террористическая организация, запрещенная в России.