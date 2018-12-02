Бельгийские спецслужбы констатировали активность террористов в Telegram

БРЮССЕЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Бельгийские спецслужбы констатировали, что террористы, ранее использовавшие для распространения своей пропаганды Facebook и Twitter, перебрались в приложение Telegram.

Такой вывод содержится в годовом отчете бельгийской контрразведки VSSE.

В обнародованном службой документе отмечается, несколько лет назад, в период расширения террористической группировки ИГ* в Сирии и Ираке, пропагандистские материалы активно распространялись в интернете.

"В течение нескольких лет такие компании, как Facebook, Twitter и YouTube, начали реагировать на такие сообщения и быстро удалять их, что привело к частичному перемещению такой пропаганды в более замкнутую среду приложений для обмена сообщениями, таких как Telegram", — говорится в докладе.

Ранее директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета генерал армии Александр Бортников отмечал, что международные террористы все шире применяют интернет-сервисы для создания каналов связи и оперативного управления своей "сетевой" структурой. По его словам, бандиты для конспиративного общения между собой используют интернет-мессенджеры, обеспечивающие высокую степень криптозащиты передаваемой информации. Он отмечал, что члены всех выявленных в 2017 году российскими органами безопасности террористических ячеек общались посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Ранее Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, в Роскомнадзоре называли лукавством.

В конце августа мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности, оговорив в ней возможность передачи спецслужбам по распоряжению суда IP-адреса и номера телефона подозреваемых в терроризме, однако эта опция не будет распространяться на запросы российских служб.

* Террористическая организация, запрещенная в России.