Меркель и Макрон внимательно выслушали Путина по ситуации в Черном море

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — РИА Новости. Лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон внимательно выслушали позицию президента РФ Владимира Путина по ситуации в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили госграницу РФ и были задержаны, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

"Они услышали то, что он сказал, но насколько удалось преодолеть очевидную предвзятость в пользу неприемлемых безнаказанных действий украинцев, мы судить не можем, но слушали они внимательно", — сказал Лавров.