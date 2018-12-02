БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — РИА Новости. Лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон внимательно выслушали позицию президента РФ Владимира Путина по ситуации в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили госграницу РФ и были задержаны, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.
"Они услышали то, что он сказал, но насколько удалось преодолеть очевидную предвзятость в пользу неприемлемых безнаказанных действий украинцев, мы судить не можем, но слушали они внимательно", — сказал Лавров.