Трюдо рассказал, что обсудил с Путиным инцидент с украинскими кораблями

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что говорил с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, обсудив, в том числе, инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Трюдо сообщил, что имел возможность поговорить в пятницу с Путиным и выразил "обеспокоенность вокруг ситуации в Азовском море и украинских моряков". Он отметил, что попросил Путина "освободить моряков и разрешить свободный проход в Азовском море".

"Этот вопрос беспокоит не только Канаду, но и ряд наших союзников по НАТО. Мы все надеемся на деэскалацию ситуации и освобождение заложников", — сказал он, выступая на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.