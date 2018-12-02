Путин напомнил о захваченных на Украине российских рыбаках

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ответ на призыв G7 освободить украинских военных моряков напомнил про произвол с захватом российских рыбаков.

"Что касается возврата кораблей и возврата моряков — давайте, вспомните про рыбаков, которых захватили в Азовском море без всяких на то оснований, вообще без всяких оснований", — сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о призыве министров иностранных дел G7 освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли.

Он отметил, что договор 2003 года предполагает наличие пятикилометровой зоны в качестве территориальных зон, а все остальное море является общим, в том числе для хозяйственного использования.

"Рыбаки-то не были даже в пятикилометровой зоне. Взяли их — захватили, до сих пор там капитана держат, но без всяких на то оснований. Просто произвол — и все, и дело с концом", — сказал российский лидер.