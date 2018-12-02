Вопрос об обмене украинских военных моряков пока не стоит, заявил Путин

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — РИА Новости. Вопрос об обмене задержанных в результате провокации в Керченском проливе украинских моряков не стоит, Россия намерена подтвердить провокационный характер Киева и зафиксировать все юридически, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Пока вопросы об обмене не стоят. И украинская сторона таких вопросов не поднимала. Но сейчас об этом и говорить-то рано. Сейчас идет следствие, нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах", — заявил Путин на пресс-конференции после саммита G20.

"Нам нужно получить полные показания со стороны моряков. Все это оформить соответствующим образом, а там видно будет", — отметил он.

В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Путин ранее назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.