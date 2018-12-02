Путин сообщил, что не отказывается от контактов с Порошенко

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не отказывается от контактов с украинским лидером Петром Порошенко, отметив, что общаться сложно, непонятно, о чем говорить.

"Что касается контактов на высшем уровне, то я от них не отказываюсь. Да, действительно, разговор не состоялся, но это не значит, что мы прекращаем всякое общение. Хотя общаться сложно, потому что непонятно, о чем говорить, ничего же не выполняется", — заявил Путин журналистам, отвечая на вопрос о контактах с украинской стороной и несостоявшемся телефонном разговоре с Порошенко.

В качестве примера российский лидер привел случай в Луганской области, где при участии ОБСЕ были достигнуты договоренности о решении конфликта.

"ОБСЕ пятьдесят, по-моему, раз проинформировало о том, что созданы условия для этого развода, сформулированные украинской стороной, чтобы никто не стрелял в течение семи суток. ОБСЕ пятьдесят раз констатировало, что это произошло. А украинские партнеры говорят: "Нет, но вы не слышали, а мы слышали, что кто-то стрелял", — рассказал Путин.

"Непонятно о чем договариваться, так что посмотрим, как там дальше будет развиваться", — подчеркнул он.