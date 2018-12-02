Путин рассказал, что Киев прикрывает свои провалы внешним агрессором

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Киеву легче использовать некого внешнего агрессора, чтобы оправдать свои неудачи в экономической и социальной сферах, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине.

"Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике. Виноваты не они, виноват внешний агрессор. И в обнищании народа виноват внешний агрессор, и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ и у других спонсоров, перекладывая ответственность и нагрузку на будущие поколения", — пояснил он.