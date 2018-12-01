Путин напомнил о жертвах пожара в Доме профсоюзов в Одессе

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Все забыли о жертвах пожара в одесском Доме профсоюзов, говорят, что расследование идет, но итогов нет, заявил президент России Владимир Путин.

"Никто ведь не вспоминает о жертвах, связанных с событиями в Доме профсоюзов в Одессе. Кто-нибудь вспоминает об этом? Ссылаются на расследование украинских официальных властей, но расследования-то нет. И тишина", — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.