"Сюжет нереалистичный": Путин оценил фильм "Хантер Киллер"

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин скептически отозвался об американском боевике "Хантер Киллер": сюжет нереалистичный, сценарий маловероятный, сам фильм плохой.

На итоговой пресс-конференции после саммита G20 журналисты попросили Путина поделиться его мнением об американском боевике "Хантер Киллер".

Когда журналист начал пересказывать сюжет фильма, в котором президента России захватывают в заложники на заполярной военной базе, а потом его спасает командир американской атомной подлодки, Путин уточнил: "на нашу базу?".

"Уже маловероятный сценарий. Фантастический. Два маленьких катера, подаренных США Украине, у нас не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу?" — сказал он.

"Плохой фильм", — резюмировал глава государства и, махнув руками, под смех журналистов ушел с пресс-конференции.

Американский боевик режиссера Донована Марша "Хантер Киллер" должен был выйти в прокат в начале ноября, но не получил прокатное удостоверение, так как первая копия фильма, которую дистрибьюторы сдали в Госфильмофонд, была ненадлежащего качества. В связи с отсутствием отметки о сдаче фильма на постоянное хранение минкультуры сначала не выдало прокатное удостоверение — оно было получено через неделю.

Фильм рассказывает об американской субмарине, экипаж которой участвует в спасении российского президента из рук мятежников. Роли в нем исполняют Джерард Батлер, Гари Олдман, Этан Бейрд и другие. В связи с сюжетом фильма некоторые СМИ предположили, что картину не выпускают по цензурным соображениям, но в разговоре с журналистами министр культуры РФ Владимир Мединский назвал фильм "предельно глупым", но не нарушающим законы. Прокатное удостоверение боевик получил после соблюдения всех формальностей.

В США фильм вышел в прокат 19 октября и собрал более 13 миллионов долларов.