Трамп и Меркель обсудили договор РСМД и инцидент в Черном море

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Сегодня президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели двустороннюю встречу на полях саммита G20. Они обменялись мнениями по нарушению Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обсудили, как усилить НАТО, а также как улучшить европейскую энергетическую безопасности", — говорится в распространенном заявлении Сандерс.

По ее словам, лидеры двух стран также "обсудили ситуацию с Россией и Украиной".

В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.