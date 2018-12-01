В Париже шесть зданий подожгли в ходе акции протеста

Во Франции проходят протесты против повышения цен на бензин. 1 декабря 2018

Во Франции проходят протесты против повышения цен на бензин. 1 декабря 2018

ПАРИЖ, 1 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Более 180 возгораний произошло в субботу в ходе беспорядков в Париже, шесть зданий были охвачены огнем, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

"Реальность такова: 187 возгораний, которые были потушены пожарными Парижа, было совершено шесть атак на здания. Шесть зданий были подожжены", — сказал французский министр в эфире телеканала BFMTV

Он подчеркнул, что эти сцены насилия абсолютно скандальны.

"Они не имеют ничего общего с протестующими, с "желтыми жилетами", с легитимным гневом, который был выражен повсюду во Франции", — отметил Кастанер.

Субботняя акция протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин в Париже. Сообщается о более 260 задержанных. Как ранее заявил глава МВД Франции, в ходе акции протеста были ранены 110 человек, в числе которых около 20 полицейских. По словам французского министра, один человек находится в реанимации.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Аргентине, жестко осудил насилие и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.