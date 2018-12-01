Путин заявил о необходимости диалога с США по всем сложным направлениям

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. России и США нужно вести диалог по всем сложным направлениям, включая договоры о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), это важно и для других стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе пресс-конференции на полях G20 в субботу Путин отметил, что необходимость встречи с американским коллегой назрела и связана с вопросами стратегической стабильности, особенно в свете заявления о намерении США выйти из ДРСМД. Кроме того, вскоре заканчивается срок действия договора СНВ-3, который затрагивает уже самое серьезное оружие стратегического характера, напомнил российский лидер.

"Кроме всего прочего еще раньше мы говорили о необходимости восстановления и торгово-экономических связей, сотрудничества по другим направлениям, в том числе по горячим точкам, таким как Сирия, Афганистан, Северная Корея — тоже большая проблема для всех. По всем этим направлениям нужно вести диалог. В этом заинтересованы и мы, и далеко не только мы, но и другие страны, в том числе Соединенные Штаты", — заявил Путин.