Чавушоглу объяснил, почему Турция приобрела С-400

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объяснил, почему Анкара приобрела зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".

Накануне сообщалось, что США намерены предложить Турции альтернативу российской системе ПВО. В случае отказа же Вашингтон планирует заблокировать поставки турецкой стороне истребителей F-35.

По словам дипломата, Москва сделала лучшее предложение на фоне необходимости Анкары приобрести системы ПВО.

"Сделка по С-400 уже решена. Мы уже заключили эту сделку и без каких-либо вопросов купим С-400 у России", — сказал Чавушоглу.

Он напомнил, что Турция последние десять лет безуспешно пыталась купить у США комплексы Patriot.

"Мы отправили последнее письмо им (США – прим. ред) более полутора лет назад, но не получили ответ", — отметил Чавушоглу.

Глава МИД подчеркнул, что в будущем Турции понадобится больше систем ПВО.

"Посмотрим, кто сделает лучшее предложение", — резюмировал дипломат.

Сделка по С-400

Кредитное соглашение по поставкам ЗРК С-400 Турции подписали в декабре 2017 года в Анкаре. Часть этой сделки Турция оплатит сама, остальное — за счет предоставленного Россией кредита.

Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В свою очередь вице-премьер российского правительства Юрий Борисов уточнил, что контракт предусматривает опцион после выполнения основной части сделки. Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее заявлял, что поставка начнется в октябре 2019 года.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын не исключил, что Турция также может приобрести американские ЗРК Patriot, помимо С-400, "если получит хорошее предложение не только по поставкам, но и по совместному производству".