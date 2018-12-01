Турцию не устраивают объяснения Саудовской Аравии по делу Хашукджи

АНКАРА, 1 дек — РИА Новости. Турцию не удовлетворяют объяснения саудовских властей по делу об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

"Мы расцениваем случившееся как подлое убийство. К сожалению, Саудовская Аравия не оказывает нам поддержки. Сначала была ложь о том, что он ушел из консульства. Есть доказательства, что его убили, есть 7-минутная аудиозапись, мы поделились ею с миром. Турция передала ее США, Саудовской Аравии, Англии — всем, кто захотел, мы отдали. Имеющимися объяснениями мы не можем удовлетвориться", — сказал Эрдоган журналистам на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он вновь отметил, что Турция настаивает на выдаче из Саудовской Аравии виновных в этом преступлении. "Но это дело не только Турции, а всего мира. Мы до сих пор от саудовской стороны не узнали, кто сообщник убийц. Они должны нам это раскрыть", — добавил турецкий лидер.