Россия не намерена вводить ответные ограничения для украинских граждан

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Буэнос-Айресе, где участвовал в саммите G20.

"Нет, мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет", — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналистов об ответе Москвы на действия Киева по ограничениям в отношении россиян.