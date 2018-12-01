Путин назвал Aurus хорошо собранным и удобным автомобилем

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает свой Aurus из проекта "Кортеж" очень удобной и хорошо собранной машиной.
"Это хорошо собранная машина и очень удобная", — подчеркнул он.
Автомобили Aurus — рыночное название проекта "Кортеж" — семейства автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе для первых лиц государства. В проекте — лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей. В свободной продаже автомобили Aurus, как ожидается, будут доступны с начала 2019 года.