Путин назвал Aurus хорошо собранным и удобным автомобилем

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает свой Aurus из проекта "Кортеж" очень удобной и хорошо собранной машиной.

"Я за рулем лимузина не был. Я привык ездить на машине поменьше. Но очень хорошая машина, мне нравится. И не только мне, нравится некоторым нашим арабским друзьям. Они уже выражают желание купить. Поэтому, я думаю, мы это сделаем, я никаких проблем не вижу в этом", — рассказал Путин журналистам в Буэнос-Айресе, отвечая на просьбу поделиться впечатлениями от нового лимузина.

"Это хорошо собранная машина и очень удобная", — подчеркнул он.

Автомобили Aurus — рыночное название проекта "Кортеж" — семейства автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе для первых лиц государства. В проекте — лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей. В свободной продаже автомобили Aurus, как ожидается, будут доступны с начала 2019 года.