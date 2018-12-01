Саудовский принц разъяснил Путину позицию по делу об убийстве Хашукджи

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд разъяснил свою позицию по убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

"Что касается ситуации с гибелью журналиста, cаудовского журналиста в Турции, то наследный принц говорил об этом на первой встрече, на первой сессии "двадцатки", он об этом сам говорил и свою позицию разъяснил", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.