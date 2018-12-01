Саудовский принц разъяснил Путину позицию по делу об убийстве Хашукджи

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд разъяснил свою позицию по убийству журналиста Джамаля Хашукджи.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.