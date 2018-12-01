Путин прокомментировал сравнения России с террористической организацией

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Сравнения РФ в Лондоне с террористической организацией делаются в расчете на получение дополнительных очков внутри страны от избирателей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я думаю, что вот когда такие заявления делаются и происходят какие-то сравнения, ставится Россия в один ряд с какими-то террористическими группировками и так далее, мы давайте это оставим на совести тех, кто это говорит и делает", — заявил глава российского государства.

"Что касается терроризма, Россия, наверное, является страной номер один, которая вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом, ну а такие заявления продиктованы, как правило, желанием показать своему избирателю, показать своему населению жесткие позиции того или иного политика, но это все делается в расчете, прежде всего, на получение дополнительных очков внутри своей собственной страны", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.