БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, что во время саммита "Большой двадцатки" пообщался со своим американским коллегой Дональдом Трампом "на ногах".
При этом он выразил сожаление, что не смог полноценно пообщаться с Трампом. Путин подчеркнул, что подобная встреча давно назрела.
"Связано это с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как президент объявил о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности", — добавил он.
Комментируя причины отказа Трампа от полноценных переговоров, глава государства отметил, что американский президент "опытный и взрослый человек" и вряд ли чего-то опасается.
Российский лидер напомнил, что сначала планировалось провести двустороннюю встречу в столице Франции, в ходе торжеств по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
Он выразил надежду, что встреча с президентом США состоится, когда американская сторона будет на это готова. Также Путин подчеркнул, что не ставит предварительных условий для подобных переговоров.
Отмененная встреча
Однако накануне саммита Трамп отменил встречу из-за инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три украинских военных корабля, нарушивших государственную границу.
Американские СМИ, со своей стороны, предположили, что причиной отмены встречи могло быть расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Он ведет разбирательство по предполагаемым связям Трампа с Россией, наличие которых опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.