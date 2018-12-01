БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, что во время саммита "Большой двадцатки" пообщался со своим американским коллегой Дональдом Трампом "на ногах".

"В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", — сообщил Путин на пресс-конференции по итогам саммита.

При этом он выразил сожаление, что не смог полноценно пообщаться с Трампом. Путин подчеркнул, что подобная встреча давно назрела.

"Связано это с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как президент объявил о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности", — добавил он.

Комментируя причины отказа Трампа от полноценных переговоров, глава государства отметил, что американский президент "опытный и взрослый человек" и вряд ли чего-то опасается.

Российский лидер напомнил, что сначала планировалось провести двустороннюю встречу в столице Франции, в ходе торжеств по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

"Потом мы эту встречу "снесли" в Париже, не желая разрушать запланированный график работы в рамках мероприятий, связанных со столетием окончания Первой мировой войны, чтобы не создавать проблем для хозяев, и так очень много было гостей — 90 было гостей, глав правительств и государств. Перенесли на Буэнос-Айрес. Но, к сожалению, столкнулись с этой провокацией в Черном море. Судя по всему, по этим соображениям американская сторона посчитала целесообразным эту встречу не проводить", — отметил Путин.

Он выразил надежду, что встреча с президентом США состоится, когда американская сторона будет на это готова. Также Путин подчеркнул, что не ставит предварительных условий для подобных переговоров.

Отмененная встреча

Путин должен был встретиться с Трампом "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Аргентине. Предполагалось, что лидеры обсудят двустороннюю проблематику, в том числе как вывести российско-американские отношения из тупика.

Однако накануне саммита Трамп отменил встречу из-за инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три украинских военных корабля, нарушивших государственную границу.

Американские СМИ, со своей стороны, предположили, что причиной отмены встречи могло быть расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Он ведет разбирательство по предполагаемым связям Трампа с Россией, наличие которых опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.