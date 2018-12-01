На Украине назвали условия пропуска иностранных журналистов в Крым

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Пресс-служба Госпогранслужбы Украины назвала условия, при которых иностранные журналисты, а также правозащитники и представители гуманитарных миссий смогут попасть в Крым и Донбасс с территории Украины.

Для этого у них должны быть необходимые документы и специальные разрешения, выданные Государственной миграционной службой, говорится в сообщении.

"В каждом отдельном случае будут приниматься исключительные решения непосредственно в контрольных пунктах въезда-выезда", — подчеркнули в пресс-службе.

При этом отмечается, что иностранцы, которые до этого выехали в Крым на законных основаниях, смогут беспрепятственно вернуться на материковую часть Украины.

Никаких ограничений в отношении украинских граждан нет.

Ранее заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова сообщила, что въезд в Крым и Донбасс для иностранных журналистов запрещен на время действия военного положения. Кроме того, сообщалось, что границу с Крымом можно пересечь только по украинским документам.

Украинские власти ввели военное положение в десяти областях после инцидента в Керченском проливе. Двадцать пятого ноября российские пограничники задержали там три украинских корабля, которые нарушили государственную границу. На борту были 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Всех их арестовали.

Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент заранее спланированной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его падающего рейтинга в преддверии президентских выборов.