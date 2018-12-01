Макрон пообещал наказать ответственных за насилие на акции в Париже

ПАРИЖ, 1 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие на акции протеста в Париже и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.

Ранее сообщалось, что более 260 человек задержаны в ходе акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже. Девяносто два человека получили ранения, среди них около 20 полицейских

"То, что сегодня произошло в Париже, не имеет ничего общего с мирным выражением законного гнева. Никакая причина не оправдывает нападения на полицейских, разрушения магазинов, поджогов государственных или частных зданий, угрозы для прохожих или журналистов", — сказал Макрон на пресс-конференции в Аргентине, где прошел саммит G20.

"Ответственные за это насилие не хотят перемен, не хотят никаких улучшений, они хотят хаоса… Они будут найдены и понесут ответственность за свои действия перед судом", — подчеркнул французский лидер.

Макрон также добавил, что в воскресенье после возвращения из Буэнос-Айреса в Париж он проведет встречу с премьер-министром и главой МВД.