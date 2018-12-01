Новый президент Мексики пообещал провести референдум о доверии народа

МЕХИКО, 1 дек – РИА Новости. Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вступивший в должность в субботу, пообещал провести референдум для получения одобрения со стороны народа.

"Через 2,5 года будет референдум с вопросом, оставаться ли мне на посту. Потому что народ назначает и народ снимает. И ни при каких обстоятельствах я не пойду на переизбрание", — сказал Лопес Обрадор в ходе своего обращения к нации из парламента страны после вступления в должность на ближайшие шесть лет. По конституции права на переизбрание у президента Мексики нет.

Он также сообщил, что отказывается почти от всех привилегий главы государства, как то использование личного самолета, охрана из числа сотрудников генерального президентского штаба, высокая зарплата (он намерен получать 40% зарплаты своего предшественника). В ближайший понедельник, 3 декабря, весь президентский авиапарк будет выставлен на продажу, включая самолет Boeing Dreamliner, сказал Лопес Обрадор.