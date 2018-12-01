Новый президент Мексики пообещал провести референдум о доверии народа

МЕХИКО, 1 дек – РИА Новости. Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вступивший в должность в субботу, пообещал провести референдум для получения одобрения со стороны народа.
Он также сообщил, что отказывается почти от всех привилегий главы государства, как то использование личного самолета, охрана из числа сотрудников генерального президентского штаба, высокая зарплата (он намерен получать 40% зарплаты своего предшественника). В ближайший понедельник, 3 декабря, весь президентский авиапарк будет выставлен на продажу, включая самолет Boeing Dreamliner, сказал Лопес Обрадор.