Эрдоган и Трамп провели встречу в рамках саммита G20

АНКАРА, 1 дек — РИА Новости. Встреча президентов Турции Тайипа Эрдогана и США Дональда Трампа прошла "на полях" саммита "большой двадцатки" в столице Аргентины Буэнос-Айресе, передает в субботу агентство Anadolu.

Отмечается, что встреча лидеров Турции и США в выставочном центре Costa Salguero прошла за закрытыми дверями и продолжалась 50 минут.

Ранее Эрдоган заявлял, что намерен обсудить с Трампом реализацию дорожной карты Турции и США по сирийскому Манбиджу, а также инцидент в Керченском проливе.

Перед переговорами с Трампом Эрдоган провел в Буэнос-Айресе встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты провели оперативную "сверку часов" по двусторонним отношениям.