Путин проводит переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин во время беседы глав делегаций государств-участников Группы двадцати на саммите G20. 30 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время беседы глав делегаций государств-участников Группы двадцати на саммите G20. 30 ноября 2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек- РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Переговоры проходят в гостинице Alvear Palace в зале "Вендом Помпадур". Накануне Путин и наследный принц неформально пообщались. Их теплая встреча попала в объективы всех мировых СМИ.

С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Саудовскую сторону представляют государственные министры, советники наследного принца Мусаид Аль Айбан, Ибрагим Аль Ассаф, министр иностранных дел Адель Аль Джубейр, министр энергетики Халед Аль Фалех, министр торговли и инвестиций Маджед Аль Кассаби, министр финансов Мухаммед Аль Джадаан.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что стороны намерены рассмотреть помимо развития двусторонних отношений и ситуацию на нефтяном рынке, обменяться мнениями по международной проблематике, прежде всего, по обстановке на Ближнем Востоке, в Сирии.

Еще одной темой для разговора может стать убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.