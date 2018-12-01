Пушков рассказал, кому в Европарламенте нужен разрыв партнерства с Россией

Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото

Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение евродепутата от Латвии Сандры Калниете к Европарламенту рассмотреть приостановку соглашения о партнерстве с Россией.

Ранее соответствующий документ опубликовали на сайте структуры. По мнению автора предложения, Европарламенту следует перейти к точечному сотрудничеству только по вопросам, представляющим "взаимный интерес", признавая при этом, что "Россия останется одним из ключевых партнеров ЕС в обозримом будущем".

Пушков подчеркнул, что подобный шаг не отвечает интересам Евросоюза.

"Такой разрыв нужен лишь тем, кто хочет положить могильный камень на отношения с Россией как таковые", — написал парламентарий в твиттере.

Такой же позиции также придерживается сенатор Франц Клинцевич, назвавший предложение Европарламента очевидным пиар-шагом и элементом информационной войны.

По мнению Клинцевича, даже если предложение ЕП будет реализовано, экономические отношения Москвы и Брюсселя принципиально не изменятся, однако подобный шаг подрывает доверие и ведет к нагнетанию напряженности в Европе.