Пушков рассказал, кому в Европарламенте нужен разрыв партнерства с Россией

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение евродепутата от Латвии Сандры Калниете к Европарламенту рассмотреть приостановку соглашения о партнерстве с Россией.
Пушков подчеркнул, что подобный шаг не отвечает интересам Евросоюза.
Такой же позиции также придерживается сенатор Франц Клинцевич, назвавший предложение Европарламента очевидным пиар-шагом и элементом информационной войны.
По мнению Клинцевича, даже если предложение ЕП будет реализовано, экономические отношения Москвы и Брюсселя принципиально не изменятся, однако подобный шаг подрывает доверие и ведет к нагнетанию напряженности в Европе.