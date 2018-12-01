Меркель и Трамп обсудили на полях G20 инцидент в Черном море и ДРСМД

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили на полях саммита G20 в Аргентине Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и инцидент в Черном море, когда украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер Меркель совещается с президентом США Трампом на полях G20 в Аргентине в том числе по вопросу российско-украинского конфликта в Керченском проливе", — написал Зайберт в Twitter.

Kanzlerin #Merkel berät sich am Rande des #G20-Gipfels in Argentinien mit US-Präsident @POTUS Donald Trump, u.a. zum russisch-ukrainischen Konflikt an der Straße von Kertsch. Thema war auch die angekündigte Kündigung des INF-Vertrages durch die USA. #G20Argentina pic.twitter.com/KcqQjdg1ld — Steffen Seibert (@RegSprecher) 1 декабря 2018 г.

​Зайберт добавил, что еще одной темой встречи Меркель и Трампа стал "заявленный выход США из ДРСМД".

В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.