Меркель и Трамп обсудили на полях G20 инцидент в Черном море и ДРСМД

Kanzlerin #Merkel berät sich am Rande des #G20-Gipfels in Argentinien mit US-Präsident @POTUS Donald Trump, u.a. zum russisch-ukrainischen Konflikt an der Straße von Kertsch. Thema war auch die angekündigte Kündigung des INF-Vertrages durch die USA. #G20Argentina pic.twitter.com/KcqQjdg1ld