Меркель и Трамп обсудили на полях G20 инцидент в Черном море и ДРСМД

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили на полях саммита G20 в Аргентине Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и инцидент в Черном море, когда украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер Меркель совещается с президентом США Трампом на полях G20 в Аргентине в том числе по вопросу российско-украинского конфликта в Керченском проливе", — написал Зайберт в Twitter.
Kanzlerin #Merkel berät sich am Rande des #G20-Gipfels in Argentinien mit US-Präsident @POTUS Donald Trump, u.a. zum russisch-ukrainischen Konflikt an der Straße von Kertsch. Thema war auch die angekündigte Kündigung des INF-Vertrages durch die USA. #G20Argentina pic.twitter.com/KcqQjdg1ld— Steffen Seibert (@RegSprecher) 1 декабря 2018 г.
Зайберт добавил, что еще одной темой встречи Меркель и Трампа стал "заявленный выход США из ДРСМД".