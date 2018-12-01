В Париже более 260 человек задержали в ходе акции протеста

ПАРИЖ, 1 дек — РИА Новости. Более 260 человек задержаны в ходе акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.
Девяносто два человека получили ранения, среди них около 20 полицейских. По данным телеканала, из 263 задержанных 200 человек находятся по стражей.
С раннего утра субботы участники движения "желтых жилетов", выступающие против повышения цен на топливо, стали собираться на Елисейских полях в Париже. Весь день столичная акция протеста сопровождалась стычками демонстрантов с полицией и погромами.