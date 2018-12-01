Лидеры G20 заявили о приверженности Парижскому соглашению по климату

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Лидеры G20 заявили о своей приверженности Парижскому соглашению по климату, США подтвердили своё решение выйти из него, говорится в итоговой декларации саммита "группы двадцати", который завершился в Буэнос-Айресе.

"Страны, подписавшие Парижское соглашение, подтверждают, что оно является необратимым, и обязуются обеспечить его полное выполнение", — сказано в документе.

Государства-члены G20, за исключением Соединённых Штатов, которые ранее заявили о выходе из договорённости, заявили о намерении продолжать борьбу с климатическими изменениями, "одновременно поддерживая экономический рост и устойчивое развитие".

США, в свою очередь, "подтверждают своё решение выйти из соглашения и заявляют о своей твёрдой приверженности экономическому росту и доступу к энергоресурсам и обеспечению безопасности, используя все источники энергии и технологии, в то же время защищая окружающую среду", говорится в декларации.