Во время беспорядков в Париже пострадали двенадцать журналистов RT

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. При освещении массовых протестов в Париже пострадали 12 журналистов RT, сообщила главный редактор телеканала и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Она пояснила РИА Новости, что речь идет об общем числе журналистов, получивших травмы с начала протестов "желтых жилетов". Как отмечает RT, это восемь сотрудников RT France, два журналиста RT International и два стрингера видеоагентства Ruptly.
Ранее сообщалось, что во время сегодняшних протестов одного из сотрудников телеканала ранили резиновой пулей, а другой пострадал от полицейской гранаты со слезоточивым газом. Кроме того, пострадала корреспондент ВГТРК Дарья Григорова — у нее травма ноги и отравление слезоточивым газом.
По последним данным, в ходе беспорядков пострадали 92 человека, в том числе около 20 полицейских. Более 250 человек задержаны.
Масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Движение получило название "Желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.