Во время беспорядков в Париже пострадали двенадцать журналистов RT

Участники акции протеста движения автомобилистов желтые жилеты с требованием от властей снижения налогов на топливо. 1 декабря 2018

Участники акции протеста движения автомобилистов желтые жилеты с требованием от властей снижения налогов на топливо. 1 декабря 2018

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. При освещении массовых протестов в Париже пострадали 12 журналистов RT, сообщила главный редактор телеканала и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

"У нас уже 12 человек пострадали на протестах во Франции. Резиновые пули, камни, слезоточивый газ. Двенадцать только наших журналистов", — написала Симоньян в Telegram

Она пояснила РИА Новости, что речь идет об общем числе журналистов, получивших травмы с начала протестов "желтых жилетов". Как отмечает RT, это восемь сотрудников RT France, два журналиста RT International и два стрингера видеоагентства Ruptly.

Ранее сообщалось, что во время сегодняшних протестов одного из сотрудников телеканала ранили резиновой пулей, а другой пострадал от полицейской гранаты со слезоточивым газом. Кроме того, пострадала корреспондент ВГТРК Дарья Григорова — у нее травма ноги и отравление слезоточивым газом.

© Sputnik Во Франции проходят протесты против повышения цен на бензин. 1 декабря 2018 © Sputnik Во Франции проходят протесты против повышения цен на бензин. 1 декабря 2018

Сегодня в столице Франции проходит очередная акция протеста против повышения цен на бензин. Демонстранты вступают в стычки с полицией, которая в ответ применяет слезоточивый газ. Погромщики поджигают мусорные баки и автомобили, забрасывают камнями полицейских. Всего они сожгли около 10 машин.

По последним данным, в ходе беспорядков пострадали 92 человека, в том числе около 20 полицейских. Более 250 человек задержаны.

Масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. ​Движение получило название "Желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.